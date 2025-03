Inter-Udinese, le probabili formazioni: Inzaghi diviso tra rientri e nuove assenze

Torna il campionato e l'Inter spera di riprendere da dove aveva lasciato. I nerazzurri, reduci dalla vittoria pesantissima in casa dell'Atalanta prima della sosta, ritroveranno l'abbraccio di San Siro, dove domenica 30 marzo alle 18 affronteranno l'Udinese. Sarà importantissimo allungare la striscia positiva con una vittoria che metterebbe ulteriore pressione al Napoli, chiamato poi a rispondere alle 20:45 contro il Milan al Maradona.

Per questo Inzaghi riflette bene sulla formazione da mandare in campo. L'allenatore nerazzurro ritroverà Federico Dimarco, Matteo Darmian e molto probabilmente anche Zalewski e De Vrij. I primi due hanno concrete chance di partire dal primo minuto, gli altri due dovrebbero accomodarsi in panchina per poi entrare magari a gara in corso. Non ci sono soltanto buone notizie, però, perché per quattro che tornano a disposizione ci sono due giocatori ora fermi ai box (oltre al lungodegente Zielinski): si tratta di Lautaro Martinez e Dumfries. I due hanno saltato anche gli impegni delle loro nazionali per lavorare verso il recupero, che difficilmente però avverrà prima di una settimana.

A Inzaghi mancherà anche lo squalificato Bastoni, espulso a Bergamo due settimane fa. Proprio per sostituire il numero 95 è in atto quello che è il vero ballottaggio di formazione: Carlos Augusto in questo caso sembra in vantaggio su Bisseck. Per il resto non dovrebbero esserci particolari dubbi. Anche in attacco, dove Correa sembra avere più chance di Taremi e Arnautovic per una maglia da titolare al fianco di Thuram.

Per quanto riguarda l'Udinese, invece, Runjaic dovrà fare i conti con le assenze di Thauvin e Sanchez in avanti. Dietro c'è Solet in dubbio: il difensore ha avuto qualche problemino fisico in settimana, ma proverà a stringere i denti.

Vista classica Schieramenti

FORMAZIONI

Serie A 30 marzo ore 18:00 INTER UDINESE 3-5-2 Modulo 4-4-2 Simone Inzaghi Allenatore Kosta Runjaić

Sommer Sommer Pavard Pavard Acerbi Acerbi Carlos Augusto Carlos Augusto Darmian Darmian Barella Barella Calhanoglu Calhanoglu Mkhitaryan Mkhitaryan Dimarco Dimarco Thuram Thuram Correa Correa Okoye Okoye Ehizibue Ehizibue Solet Solet Bijol Bijol Zemura Zemura Atta Atta Payero Payero Lovric Lovric Karlstrom Karlstrom Ekkelenkamp Ekkelenkamp Lucca Lucca In campo Sommer Pavard Acerbi Carlos Augusto Darmian Barella Calhanoglu Mkhitaryan Dimarco Thuram Correa Okoye Ehizibue Solet Bijol Zemura Atta Payero Lovric Karlstrom Ekkelenkamp Lucca