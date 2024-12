Inter-Udinese, le probabili formazioni: tutte le novità a cui pensa Inzaghi

Non c'è molto tempo per soffermarsi sulla roboante vittoria contro la Lazio. L'Inter si prepara a tornare subito in campo, perché giovedì a San Siro arriva l'Udinese per la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L'impegno si incastona in un calendario già fitto e complesso per la squadra di Simone Inzaghi, ma rimane comunque un'opportunità importante per dare spazio a chi ha giocato meno fino a questo momento.