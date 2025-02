Juventus-Inter, le probabili formazioni: un solo dubbio per Inzaghi

Il mezzo passo falso del Napoli in casa della Lazio alza la soglia dell'attesa su Juventus-Inter. Antonio Conte e i suoi ragazzi saranno incollati alla tv nella speranza di un aiuto dai bianconeri, perché i nerazzurri in caso di bottino pieno si riprenderebbero la vetta della classifica in solitaria. E a due settimane dallo scontro diretto del Maradona sarebbe un vantaggio più che importante.

Per questo l'Inter riparte dalle sue certezze, ritrovate anche grazie alla prova d'orgoglio in casa con la Fiorentina di lunedì. Tra queste c'è Francesco Acerbi, tornato pienamente a disposizione e pronto a guidare la difesa nel derby d'Italia con Pavard e Bastoni ai suoi lati. Si rivedranno in campo e dal primo minuto anche Denzel Dumfries e Federico Dimarco, che avevano saltato la partita con i viola uno per squalifica e l'altro a causa di una sindrome influenzale.

Il grande dubbio riguarda l'attacco. Marcus Thuram ha lasciato il campo nel corso dell'ultima sfida a causa di un dolore alla caviglia, che sembra aver smaltito nelle ultime ore. Rimane da capire se sarà lui ad accompagnare Lautaro Martinez nel tandem offensivo dal primo minuto, considerando che ha lavorato a parte tutta la settimana, salvo rientrare in gruppo nella rifinitura pre partenza di ieri. Il francese è partito con i compagni e in mattinata Inzaghi scioglierà il dubbio: in alternativa è pronto Taremi.

