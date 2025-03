Napoli-Inter, le probabili formazioni: un solo dubbio per Inzaghi

I 90' di Napoli-Inter mettono in palio un pezzo di scudetto. Al Maradona si gioca per la vetta della classifica, ma anche per una spallata importante alla rispettiva concorrente. Lo sa bene Simone Inzaghi, pronto a spedire in campo i cosiddetti titolarissimi, diversi dei quali hanno avuto l'opportunità di riposare in Coppa Italia contro la Lazio martedì.

A tal proposito, in mezzo al campo si rivedrà il terzetto titolare formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, nonostante qualcuno paventasse l'ipotesi di Zielinski ex di turno dal primo minuto, così come sulle corsie esterne ci saranno Dumfries e Dimarco. La novità importante potrebbe esserci in difesa, con Bisseck in vantaggio nel ballottaggio con Pavard: il francese, considerando le diverse defezioni sugli esterni, potrebbe tornare utile a gara in corso anche da quinto.