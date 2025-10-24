Prossima partita:Serie A, 25 ottobre8° giornata
NAPOLI
18:00
INTER

Napoli-Inter, le probabili formazioni: il partner di Lautaro e non solo, tutte le scelte

Scontro di altissima classifica in programma sabato alle 18 tra il Napoli di Antonio Conte e l'Inter di Cristian Chivu. Il tecnico romeno va verso la conferma dell'undici che ha battuto la Roma settimana scorsa: Bonny in attacco con Lautaro, Mkhitaryan a centrocampo con Barella e Calhanoglu, sugli esterni ecco Dumfries e Dimarco. In difesa tornano Acerbi e Akanji con Bastoni.

Nel Napoli c'è da sciogliere il dubbio Hojlund: oggi il test decisivo per capire se il danese ce la farà, altrimenti è pronto Lucca. Alle sue spalle ecco Politano, De Bruyne, Anguissa e McTominay, con Gimour regista. Resta out Rrahmani.

Vista classica
Schieramenti

FORMAZIONI

Serie A

25 ottobre

8° giornata

ore 18:00

NAPOLI

INTER

3-4-3

Modulo

3-4-3

Antonio Conte

Allenatore

Cristian Chivu

In campo

Meret

Di Lorenzo

Beukema

Buongiorno

Spinazzola

Gilmour

Politano

De Bruyne

Anguissa

McTominay

Hojlund

Sommer

Akanji

Acerbi

Bastoni

Dumfries

Barella

Calhanoglu

Mkhitaryan

Dimarco

Bonny

Lautaro

Panchina

Ballottaggi

Meret-Milinkovic Savic 51-49%
Hojlund-Lucca 51-49%
Sommer-Martinez 70-30%
Bonny-Pio Esposito 70-30%

Squalificati

Indisponibili

Lobotka, Lukaku, Contini, Rrahmani
Thuram, Di Gennaro, Darmian

Diffidati

Altri