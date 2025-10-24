Napoli-Inter, le probabili formazioni: il partner di Lautaro e non solo, tutte le scelte

Scontro di altissima classifica in programma sabato alle 18 tra il Napoli di Antonio Conte e l'Inter di Cristian Chivu. Il tecnico romeno va verso la conferma dell'undici che ha battuto la Roma settimana scorsa: Bonny in attacco con Lautaro, Mkhitaryan a centrocampo con Barella e Calhanoglu, sugli esterni ecco Dumfries e Dimarco. In difesa tornano Acerbi e Akanji con Bastoni.