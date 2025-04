FCIN1908/ Parma-Inter, le probabili formazioni: c’è aria di ThuLa per Inzaghi

L'ottima notizia è che Simone Inzaghi dovrebbe riavere dal primo minuto Thuram e Lautaro insieme. L'argentino si è allenato a ritmi alti nella rifinitura che ha preceduto la partenza per Parma e si è candidato fortemente a una maglia da titolare al fianco del francese per la prossima gara di campionato dell'Inter. Al Tardini servirà anche il suo apporto per cercare tre punti d'oro in chiave scudetto.

Cambierà inevitabilmente qualcosa rispetto all'ultima col Milan in Coppa Italia. A partire dal portiere, con Sommer pronto a riprendersi il suo posto. In difesa Acerbi può scalzare De Vrij e Bisseck sembra ancora in vantaggio per una maglia da titolare, lasciando a Pavard la possibilità di riposare in vista del duro confronto con il Bayern Monaco. Il dubbio a metà campo riguarda la cabina di regia, tra Calhanoglu e Asllani, mentre per il resto non sembrano all'orizzonte grandi novità, al netto dell'assenza di Barella per squalifica.