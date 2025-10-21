Prossima partita:Champions League, 21 ottobre
UNION SAINT-GILLOISE
21:00
INTER

Union St. Gilloise-Inter, le probabili formazioni: Chivu ha scelto l’attacco

Ci saranno novità in ogni reparto rispetto a Roma-Inter. Tra i nerazzurri che scenderanno in campo stasera, di sicuro però comparirà Lautaro Martinez: sarà il capitano a guidare ancora una volta l'attacco. Importantissimo vincere contro l'Union Saint-Gilloise per rispettare la tabella di marcia che si è prefissata la squadra di Chivu.

Hubert

Allenatore

Cristian Chivu

In campo

Scherpen – 37

Mac Allister – 5

Burgess – 16

Leysen – 48

Khalaili – 25

Zorgane – 8

Rasmussen – 4

Van de Perre – 6

Niang – 22

Florucz – 30

David – 12

Sommer – 1

Bisseck – 31

De Vrij – 6

Bastoni – 95

Dumfries – 2

Frattesi

16

Calhanoglu – 20

Zielinski – 7

Carlos Augusto – 30

Lautaro – 10

Esposito – 94

Panchina

Chambaere – 1, Barry – 3, Sykes – 26, Schoofs – 17, Patris – 27, Boufal – 23, Ait El Hadj – 10, Smith – 11, Berradi – 33, Giger – 20, Rodriguez – 13
Josep Martínez – 13, Calligaris, Akanji - 25, Acerbi - 15, Sucic - 8, Mkhitaryan - 22, Luis Henrique – 11, Barella - 32, Andy Diouf – 17, Bonny - 14

