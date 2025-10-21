Ci saranno novità in ogni reparto rispetto a Roma-Inter. Tra i nerazzurri che scenderanno in campo stasera, di sicuro però comparirà Lautaro Martinez: sarà il capitano a guidare ancora una volta l'attacco. Importantissimo vincere contro l'Union Saint-Gilloise per rispettare la tabella di marcia che si è prefissata la squadra di Chivu.
Prossima partita:Champions League, 21 ottobre
UNION SAINT-GILLOISE
21:00
INTER
Union St. Gilloise-Inter, le probabili formazioni: Chivu ha scelto l’attacco
UNION SAINT-GILLOISE
INTER
3-5-2
Modulo
3-5-2
Hubert
Allenatore
Cristian Chivu
Scherpen – 37
Mac Allister – 5
Burgess – 16
Leysen – 48
Khalaili – 25
Zorgane – 8
Rasmussen – 4
Van de Perre – 6
Niang – 22
Florucz – 30
David – 12
Sommer – 1
Bisseck – 31
De Vrij – 6
Bastoni – 95
Dumfries – 2
16Frattesi
Calhanoglu – 20
Zielinski – 7
Carlos Augusto – 30
Lautaro – 10
Esposito – 94
Chambaere – 1, Barry – 3, Sykes – 26, Schoofs – 17, Patris – 27, Boufal – 23, Ait El Hadj – 10, Smith – 11, Berradi – 33, Giger – 20, Rodriguez – 13
Josep Martínez – 13, Calligaris, Akanji - 25, Acerbi - 15, Sucic - 8, Mkhitaryan - 22, Luis Henrique – 11, Barella - 32, Andy Diouf – 17, Bonny - 14