Verona-Inter, chance per Luis Henrique. Riposano Barella e Dimarco

L'Inter, dopo la bellissima vittoria contro la Fiorentina, è di scena a Verona. Gara importante per i nerazzurri che possono approfittare dello stop del Napoli e dello scontro diretto Milan-Roma. Secondo quanto appreso da FcInter1908.it, Cristian Chivu è pronto a regalare una chance dal 1' a Luis Henrique che fa rifiatare Dumfries. Ma non sarà l'unica novità. Riposano anche Barella e Dimarco mentre Bisseck è confermato centrale.

Serie A

02 novembre

ore 12:30

HELLAS VERONA

INTER

3-5-2

3-5-2

Montipò

Nelsson

Bella Kotchap

Valentini

Belghali

Bernede

Gagliardini

Niasse

Bradaric

Giovane

Orban

Sommer

Akanji

Bisseck

Bastoni

L.Henrique

Sucic

Calhanoglu

Zielinski

C.Augusto

Lautaro

Bonny

34 Perilli, 94 Toniolo, 19 Slotsager, 23 Ebosse, 70 Fallou, 12 Bradaric, 36 Niasse, 21 Harroui, 22 Kurti, 9 Sarr, 20 Kastanos, 72 Ajayi, 25 Mosquera
13 J.Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 25 Akanji,11 Luis Henrique, 32 Dimarco, 20 Calhanoglu, 16 Frattesi, 17 Diouf, 94 P. Esposito

Unai Nunez, Oyegoke, Al-Musrati, Suslov, Kastanos, Akpa-Akpro, Serdar
Mkhitaryan, Di Gennaro, Darmian, Palacios, Thuram

