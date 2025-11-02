Verona-Inter, chance per Luis Henrique. Riposano Barella e Dimarco

L'Inter, dopo la bellissima vittoria contro la Fiorentina, è di scena a Verona. Gara importante per i nerazzurri che possono approfittare dello stop del Napoli e dello scontro diretto Milan-Roma. Secondo quanto appreso da FcInter1908.it, Cristian Chivu è pronto a regalare una chance dal 1' a Luis Henrique che fa rifiatare Dumfries. Ma non sarà l'unica novità. Riposano anche Barella e Dimarco mentre Bisseck è confermato centrale.