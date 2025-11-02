Verona-Inter, chance per Luis Henrique. Riposano Barella e Dimarco

L'Inter, dopo la bellissima vittoria contro la Fiorentina, è di scena a Verona. Gara importante per i nerazzurri che possono approfittare dello stop del Napoli e dello scontro diretto Milan-Roma. Secondo quanto appreso da FcInter1908.it, Cristian Chivu è pronto a regalare una chance dal 1' a Luis Henrique che fa rifiatare Dumfries. Ma non sarà l'unica novità. Riposano anche Barella e Dimarco mentre Bisseck è confermato centrale.
Panchina
34 Perilli, 94 Toniolo, 19 Slotsager, 23 Ebosse, 70 Fallou, 12 Bradaric, 36 Niasse, 21 Harroui, 22 Kurti, 9 Sarr, 20 Kastanos, 72 Ajayi, 25 Mosquera
13 J.Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 25 Akanji,11 Luis Henrique, 32 Dimarco, 20 Calhanoglu, 16 Frattesi, 17 Diouf, 94 P. Esposito
Ballottaggi
Squalificati
Indisponibili
Unai Nunez, Oyegoke, Al-Musrati, Suslov, Kastanos, Akpa-Akpro, Serdar
Mkhitaryan, Di Gennaro, Darmian, Palacios, Thuram