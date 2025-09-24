Finisce in semifinale l'avventura dell'Inter di Gianpiero Piovani nella Serie A Women's Cup: le nerazzurre escono sconfitte dalla gara contro la Juventus, nonostante una prestazione di alto livello. Nel primo tempo l'Inter aggredisce le bianconere e inizia la gara con grande intensità. Nella seconda metà della prima frazione però esce anche la Juventus, che trova il vantaggio allo scadere con Cambiaghi, abile a colpire di testa su una punizione ben calciata da Brighton.
Women’s Cup, la Juve elimina l’Inter. Vince 2-1 e va in finale con la Roma
Nella ripresa Piovani rivoluziona l'Inter, che ritrova spinta offensiva. Nonostante la pressione, la Juventus trova il raddoppio con una combinazione tra Girelli e Schatzer, entrambe scese in campo solamente un minuto prima. L'ingresso di Schough vivacizza la manovra nerazzurra, con l'Inter che accorcia immediatamente al 67' grazie alla rete di Wullaert.
Nel finale la squadra di Piovani attacca senza sosta, chiude la Juventus nella sua area di rigore e assedia le bianconere: piovono occasioni, con un tiro di Detruyer respinto sulla linea e tre miracoli di De Jong su Wullaert, Csiszar e Merlo tra l'84' e il 90'. Nel recupero l'ultima occasione capita a Van Dijk, che di testa non inquadra la porta della Juventus: il risultato non cambia più. Un'Inter molto bella ma anche sfortunata non trova il pareggio e viene eliminata dalla Serie A Women's Cup.
