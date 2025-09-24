Women’s Cup, la Juve elimina l’Inter. Vince 2-1 e va in finale con la Roma

Nel finale la squadra di Piovani attacca senza sosta, chiude la Juventus nella sua area di rigore e assedia le bianconere: piovono occasioni, con un tiro di Detruyer respinto sulla linea e tre miracoli di De Jong su Wullaert, Csiszar e Merlo tra l'84' e il 90'. Nel recupero l'ultima occasione capita a Van Dijk, che di testa non inquadra la porta della Juventus: il risultato non cambia più. Un'Inter molto bella ma anche sfortunata non trova il pareggio e viene eliminata dalla Serie A Women's Cup.