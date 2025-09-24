La Juventus Femminile ha eliminato l'Inter nella Women's Cup e ha conquistato la finale dove affronterà la Roma. L'allenatore bianconero Massimiliano Canzi ha parlato ai microfoni di Skysport: «È stata durissima come sempre le partite con l'Inter, sono durissime. Sono una squadra fantastica, secondo me, e loro hanno fatto una grandissima partita. Noi abbiamo fatto un buon primo tempo ma abbiamo fatto fatica anche se dovevamo chiuderla prima. La qualificazione era quello che più contava oggi», ha sottolineato.
Women’s Cup, Canzi: “Eliminata l’Inter, ma con loro è sempre durissima”
Le parole, a Skysport, dell'allenatore della Juve femminile dopo la vittoria nella semifinale della Coppa contro la squadra di Piovani
«Da elogiare la prestazione del nostro portiere che ci ha salvati negli ultimi minuti», ha aggiunto. «Abbiamo visto che stavamo facendo fatica ed è stata coindicenza che chi è entrato dalla panchina sia riuscito a segnare. Che finale sarà? Srà una gara dove i duelli faranno la differenza. La Roma è brava in quello e dovremo essere altrettanto bravi a non farli stare nella loro zona di confort».
(Fonte: SS24)
