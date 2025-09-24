Women’s Cup, Canzi: “Eliminata l’Inter, ma con loro è sempre durissima”

La Juventus Femminile ha eliminato l'Inter nella Women's Cup e ha conquistato la finale dove affronterà la Roma. L'allenatore bianconero Massimiliano Canzi ha parlato ai microfoni di Skysport: «È stata durissima come sempre le partite con l'Inter, sono durissime. Sono una squadra fantastica, secondo me, e loro hanno fatto una grandissima partita. Noi abbiamo fatto un buon primo tempo ma abbiamo fatto fatica anche se dovevamo chiuderla prima. La qualificazione era quello che più contava oggi», ha sottolineato.