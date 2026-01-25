Inter Women, Piovani: “Tre punti meritati. Abbiamo dato un segnale forte”

“Oggi abbiamo dato un forte segnale al campionato e a noi stesse, forse ancora più importante di quelli dati in precedenza. Sono felice per le ragazze perché lo meritano, nonostante qualche errore che ci ha fatto subire dei gol. Il campo era pesante e in generale giocare fuori casa contro il Como Women non è mai facile, sapevamo che si tratta di una squadra scomoda e molto organizzata".

"Sono tre punti meritati perché ci abbiamo creduto sempre, siamo contente. La continuità conta tanto perché significa che noi siamo sempre in grado di dare stimoli importanti alla squadra e riusciamo a far capire che anche chi gioca poco in realtà è troppo importante per il gruppo, gli allenamenti e le partite, come abbiamo visto anche in Coppa mercoledì. È importante per noi perché non ci dobbiamo mai accontentare e già mercoledì prossimo dobbiamo cercare di passare il turno in Coppa Italia per andare avanti, senza perdere in umiltà. Dobbiamo rimanere sempre sul pezzo, il calcio riserva cose positive ma anche negative, dobbiamo vivere alla giornata con grande passione e con il grande carattere di queste ragazze che è uscito fuori anche oggi".