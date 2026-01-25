Una grande vittoria in rimonta ottenuta con carattere e grande cuore: il successo in casa del Como Women allunga a sette la striscia di vittorie consecutive dell'Inter considerando tutte le competizioni. Per la prima volta nella sua storia la squadra nerazzurra ottiene cinque successi di fila in Serie A: un risultato che permette all'Inter di chiudere il girone d'andata del campionato in seconda posizione con 21 punti, a meno sette dalla Roma capolista. Al termine della partita dello stadio Città di Meda-Mino Favini il tecnico nerazzurro Gianpiero Piovani ha parlato ai microfoni di Inter Tv.
Inter Women, Piovani: “Tre punti meritati. Abbiamo dato un segnale forte”
“Oggi abbiamo dato un forte segnale al campionato e a noi stesse, forse ancora più importante di quelli dati in precedenza. Sono felice per le ragazze perché lo meritano, nonostante qualche errore che ci ha fatto subire dei gol. Il campo era pesante e in generale giocare fuori casa contro il Como Women non è mai facile, sapevamo che si tratta di una squadra scomoda e molto organizzata".
"Sono tre punti meritati perché ci abbiamo creduto sempre, siamo contente. La continuità conta tanto perché significa che noi siamo sempre in grado di dare stimoli importanti alla squadra e riusciamo a far capire che anche chi gioca poco in realtà è troppo importante per il gruppo, gli allenamenti e le partite, come abbiamo visto anche in Coppa mercoledì. È importante per noi perché non ci dobbiamo mai accontentare e già mercoledì prossimo dobbiamo cercare di passare il turno in Coppa Italia per andare avanti, senza perdere in umiltà. Dobbiamo rimanere sempre sul pezzo, il calcio riserva cose positive ma anche negative, dobbiamo vivere alla giornata con grande passione e con il grande carattere di queste ragazze che è uscito fuori anche oggi".
