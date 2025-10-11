Dopo la vittoria per 5-0 contro la Ternana nella prima giornata di campionato e il 7-0 contro il KFF Vllaznia nella Women’s Europa Cup, l'Inter Women è pronta a tornare nuovamente in campo. Le nerazzurre sfideranno in trasferta la Fiorentina, nella gara valida per la seconda giornata della Serie A femminile. Il fischio d’inizio è previsto per le 17,30.
Women, le formazioni di Fiorentina-Inter: le scelte di mister Piovani
Il match sarà live e on demand sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Pablo Jesus Piñones-Arce:
Fiorentina (3-4-3): 1 Fiskerstrand; 22 Van der Zanden, 28 Snerle, 44 Faerge; 2 Woldvik, 21 Severini, 26 Cherubini, 3 Johansen; 15 Bredgaard, 51 Omarsdottir, 9 Janogy. A disposizione: 12 Agostini, 23 Bettineschi, 11 Wijnants, 16 Lombardi, 19 Della Peruta, 20 Orsi, 27 Tryggvadóttir, 28 Sarti. Coach: Pablo Jesus Piñones-Arce
INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 21 Tomaselli, 20 Detruyer, 27 Csiszar, 22 Schough; 31 Wullaert, 9 Polli. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 4 Pleidrup, 6 Santi, 7 Bugeja, 11 Van Dijk, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 18 Glionna, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
Arbitro: Massari Assistenti: Allievi-Galieni Quarto Ufficiale: Ferrara
