Women, le formazioni di Fiorentina-Inter: le scelte di mister Piovani

Dopo la vittoria per 5-0 contro la Ternana nella prima giornata di campionato e il 7-0 contro il KFF Vllaznia nella Women’s Europa Cup, l'Inter Women è pronta a tornare nuovamente in campo. Le nerazzurre sfideranno in trasferta la Fiorentina, nella gara valida per la seconda giornata della Serie A femminile. Il fischio d’inizio è previsto per le 17,30.

Il match sarà live e on demand sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.