UFFICIALE – Inter Women, arriva Brittany Raphino dallo Sporting

Nata il 30 ottobre 2000 e cresciuta a Randolph, nel Massachusetts, in una famiglia di origini haitiane, Brittany Raphino ha iniziato a giocare a calcio all'età di tre anni. Ha poi proseguito il suo percorso alla Brown University, nella quale ha ottenuto ottimi risultati: in quattro stagioni ha vinto tre volte il premio di miglior giocatrice offensiva della Ivy League, conquistando quattro titoli consecutivi con la maglia delle Brown Bears.