FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Clarisse Le Bihan. L’attaccante francese classe 1994 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2028.
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UFFICIALE – Clarisse Le Bihan all’Inter: arriva dalla Lazio
FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Clarisse Le Bihan. L’attaccante francese classe 1994 ha firmato
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Nata a Quimperlé il 14 dicembre 1994, Le Bihan inizia a giocare a calcio già da bambina: grazie al suo talento e alla sua precocità esordisce ad appena 14 anni nella Division 1 Féminine, la massima serie del campionato francese, con la maglia dello Stade Briochin nella stagione 2009/10.
La sua carriera prosegue in Francia per altri undici anni con Guingamp e Montpellier, poi dopo una stagione in America con l'Angel City approda in Italia con la Lazio, con cui colleziona 40 presenze e 15 gol in due campionati di Serie A Femminile.
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