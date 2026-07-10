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UFFICIALE – Clarisse Le Bihan all’Inter: arriva dalla Lazio

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FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Clarisse Le Bihan. L’attaccante francese classe 1994 ha firmato
Matteo Pifferi Redattore 

FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Clarisse Le Bihan. L’attaccante francese classe 1994 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2028.

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Nata a Quimperlé il 14 dicembre 1994, Le Bihan inizia a giocare a calcio già da bambina: grazie al suo talento e alla sua precocità esordisce ad appena 14 anni nella Division 1 Féminine, la massima serie del campionato francese, con la maglia dello Stade Briochin nella stagione 2009/10.

La sua carriera prosegue in Francia per altri undici anni con Guingamp e Montpellier, poi dopo una stagione in America con l'Angel City approda in Italia con la Lazio, con cui colleziona 40 presenze e 15 gol in due campionati di Serie A Femminile.

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