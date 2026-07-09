FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women, UFFICIALE: Tironi ceduta in prestito per una stagione al Genoa

inter femminile

Inter Women, UFFICIALE: Tironi ceduta in prestito per una stagione al Genoa

Inter Women, UFFICIALE: Tironi ceduta in prestito per una stagione al Genoa - immagine 1
Operazione in uscita per la formazione femminile nerazzurra: l'attaccante classe 2006 indosserà la maglia rossoblu
Fabio Alampi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

FC Internazionale Milano comunica la cessione di Carolina Tironi: l’attaccante classe 2006 si trasferisce al Genoa a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.

(inter.it)

Leggi anche
Inter Women, UFFICIALE: van Dijk ceduta a titolo definitivo al Lipsia
Inter Women, sfida al Newcastle a St. James’ Park: il calendario delle amichevoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA