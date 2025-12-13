“È una vittoria bellissima. Eravamo molto cariche prima della partita, ci siamo allenate davvero bene durante la settimana e credo che oggi abbiamo meritato di vincere. L’ultimo mese è stato difficile, stare fuori per infortunio non è mai facile. Però sono rientrata con tanta fiducia. Con questa squadra tutto diventa più semplice, giocare con compagne di così grande qualità aiuta tantissimo. Sono davvero molto felice di essere tornata con la squadra.

Rientrare e segnare tre gol è qualcosa di ancora più speciale. Dedico la tripletta alla mia famiglia, che è sempre stata con me ed è il mio sostegno più grande. Sono i miei migliori tifosi: senza di loro non sarebbe possibile. Pensiamo sempre una partita alla volta. Adesso c’è il Como in Coppa Italia, poi la pausa di Natale. Vogliamo chiudere bene questa sfida e poi guardare avanti: la stagione è ancora lunga e c’è tanto da vincere. Continuiamo a lavorare. Al fischio finale ho preso subito il pallone e me lo sono tenuta stretto per portarmelo a casa come ricordo. Sono molto felice e grata a questa squadra per questa straordinaria vittoria".