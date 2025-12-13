Inter Women, derby dominato. Finisce 5-1: straordinaria tripletta di Bugeja

Un trionfo da ricordare a lungo, una vittoria pesantissima in un derby dominato: l’Inter Women travolge il Milan 5-1

Marco Macca Redattore 13 dicembre 2025 (modifica il 13 dicembre 2025 | 18:16)

Un trionfo da ricordare a lungo, una vittoria pesantissima in un derby dominato: l’Inter Women travolge il Milan 5-1 nella nona giornata di campionato, regalando una prestazione di forza, qualità e carattere. Le nerazzurre ribaltano il match grazie alle reti di Andres e Csiszar e dilagano poi nella ripresa, trascinate da una straordinaria Bugeja, autrice di una tripletta, e dalla qualità di Wullaert, decisiva con assist e giocate di grande classe.

L’avvio di gara è intenso e combattuto. Il Milan trova il vantaggio al 9’: Grimshaw crossa dalla sinistra e Van Dooren, ben appostata in area, batte Rúnarsdottir per l’1-0. La risposta nerazzurra non si fa attendere e cresce con il passare dei minuti. Al 19’ arriva il pareggio: calcio d’angolo perfetto di Wullaert e colpo di testa vincente di Andres, che ristabilisce l’equilibrio. L’Inter continua a spingere, rendendosi pericolosa al 25’ con Milinkovic, che di testa sfiora il raddoppio su corner di Magull. Il primo tempo scorre su ritmi elevati e grande equilibrio, fino al duplice fischio che manda le squadre negli spogliatoi sull’1-1.

La ripresa si apre con un’Inter determinata e affamata. Dopo appena tre minuti, al 49’, le nerazzurre completano la rimonta: mischia furibonda in area, primo tentativo di Milinkovic respinto da Giuliani e poi Csiszar, in scivolata sulla linea di porta, firma il 2-1. Il dominio interista prosegue e al 58’ arriva il tris: passaggio delizioso in profondità di Wullaert per Bugeja, che davanti a Giuliani è fredda e precisa nel siglare il 3-1. Al 63’ è poker: clamoroso errore del Milan in impostazione, Wullaert ne approfitta e serve ancora Bugeja, che da pochi passi non sbaglia. Il Milan prova a reagire al 77’ con Appiah, ma Rúnarsdottir è attenta e respinge. Nel finale c’è spazio per l’apoteosi nerazzurra: all’82’ Bugeja completa la sua straordinaria serata firmando la tripletta personale, con un sinistro a giro che vale il definitivo 5-1.

Un derby a senso unico nella ripresa, una prestazione di altissimo livello e tre punti fondamentali: l’Inter Women grazie a questa vittoria sorpassa in classifica il Milan andando al quarto posto con 15 punti.