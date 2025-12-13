Dopo la sonora vittoria per 5-0 contro il Genoa, torna in campo l'Inter Women. La squadra di Gianpiero Piovani si prepara a sfidare il Milan, nella gara valida per la 9ª giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 15:00.
Le formazioni ufficiali di Milan-Inter Women: le scelte di Piovani
Il match sarà live e on demand sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
Queste le formazioni ufficiali scelte da Suzanne Bakker e Gianpiero Piovani:
MILAN (4-3-3): 1 Giuliani; 2 Koivisto, 25 De Sanders, 23 Piga, 8 Arrigoni; 11 Grimshaw, 12 Mascarello, 10 Van Dooren; 14 Park, 19 Ijeh, 7 Kyvag
A disposizione: 13 Estevez, 44 Belloli, 50 Lopez, 15 Stokic, 20 Soffia, 21 Keijzer, 27 Cesarini, 29 Appiah, 39 Donolato.
Coach: Suzanne Bakker
INTER (3-4-2-1): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 6 Santi, 27 Csiszar, 18 Glionna; 10 Magull, 20 Detruyer; 31 Wullaert.
A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 7 Bugeja, 8 Vilhjalmsdottir, 9 Polli, 11 Van Djik, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 22 Schough, 33 Bartoli, 44 Consolini.
Coach: Gianpiero Piovani
Arbitro: Gasperotti
Assistenti: Taverna-Morea
Quarto Ufficiale: Gallorini
