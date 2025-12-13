FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Le formazioni ufficiali di Milan-Inter Women: le scelte di Piovani

inter femminile

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter Women: le scelte di Piovani

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter Women: le scelte di Piovani - immagine 1
Dopo la sonora vittoria per 5-0 contro il Genoa, torna in campo l'Inter Women: le formazioni ufficiali del derby
Matteo Pifferi Redattore 

Dopo la sonora vittoria per 5-0 contro il Genoa, torna in campo l'Inter Women. La squadra di Gianpiero Piovani si prepara a sfidare il Milan, nella gara valida per la 9ª giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 15:00.

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter Women: le scelte di Piovani- immagine 2
Getty Images

Il match sarà live e on demand sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Queste le formazioni ufficiali scelte da Suzanne Bakker e Gianpiero Piovani:

MILAN (4-3-3): 1 Giuliani; 2 Koivisto, 25 De Sanders, 23 Piga, 8 Arrigoni; 11 Grimshaw, 12 Mascarello, 10 Van Dooren; 14 Park, 19 Ijeh, 7 Kyvag

A disposizione: 13 Estevez, 44 Belloli, 50 Lopez, 15 Stokic, 20 Soffia, 21 Keijzer, 27 Cesarini, 29 Appiah, 39 Donolato.

Coach: Suzanne Bakker

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter Women: le scelte di Piovani- immagine 3
Getty Images

INTER (3-4-2-1): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 6 Santi, 27 Csiszar, 18 Glionna; 10 Magull, 20 Detruyer; 31 Wullaert.

A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 7 Bugeja, 8 Vilhjalmsdottir, 9 Polli, 11 Van Djik, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 22 Schough, 33 Bartoli, 44 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

Arbitro: Gasperotti

Assistenti: Taverna-Morea

Quarto Ufficiale: Gallorini

Leggi anche
Inter Women, Tomasevic: “Momento difficile alle spalle. Giocare qui per me…”
Inter Women, Csiszar: “100 gare qui qualcosa di speciale. Il derby col Milan…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA