“Avevamo una grande occasione, le ragazze mi stupiscono positivamente ogni giorno di più. Dopo il momento difficile, ora la decima vittoria di fila, dobbiamo essere orgogliosi e lo siamo come staff, stanno gettando ogni giorno il cuore oltre l’ostacolo, merito di chi va in panchina ed entra anche, è lo spirito che dobbiamo avere per fare una scalata importante, noi ci crediamo.

Scudetto? Pensiamo a noi stessi, di settimana in settimana, cerchiamo di continuare a fare ciò che stiamo facendo, la Roma ha un grande vantaggio perché può sbagliare qualcosina, noi niente invece. Sapevamo di doverla vincere e l’abbiamo vinta”.