Dopo il successo contro la Ternana, l’Inter Women è pronta a tornare in campo per la 13ª giornata di Serie A Femminile: la formazione di Piovani sfida la Fiorentina alle 15:45 all'Arena Civica Gianni Brera.
Le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina Women: le scelte di Piovani
Le nerazzurre occupano il terzo posto nella classifica della Serie A Femminile 2025/26 a quota 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e due sconfitte con 27 gol segnati e 12 subiti.
Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Pablo Pinones-Arce:
INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 18 Glionna, 21 Tomaselli, 27 Csiszar, 10 Magull, 22 Schough; 7 Bugeja, 31 Wullaert. A disposizione: 32 Belli, 34 Ferraro, 4 Pleidrup, 6 Santi, 8 Vilhjalmsdottir, 9 Polli, 13 Merlo, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 20 Detruyer, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
FIORENTINA (4-3-3): 1 Fiskerstrand; 2 Woldvik, 22 Van der Zanden, 44 Faerge, 16 Lombardi; 27 Tryggvadottir, 21 Severini, 26 Cherubini; 15 Bredgaard, 51 Omarsdottir, 9 Yanogy. A disposizione: 23 Bettinelli, 31 Bartalini, 3 Johansen, 11 Wijnants, 14 Toniolo, 17 Eiriksdottir, 20 Orsi, 77 Curmark, 85 Filangeri. Coach: Pablo Pinones-Arce Arbitro: Aloise Assistenti: Cadirola-Brunetti Quarto Ufficiale: Bruschi
