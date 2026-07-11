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UFFICIALE – Inter Women, arriva Camilla Forcinella: il comunicato

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Camilla Forcinella, portiere classe 2001, ha firmato un contratto di tre anni con l'Inter: ecco il comunicato dei nerazzurri
Matteo Pifferi Redattore 

FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Camilla Forcinella. Il portiere classe 2001 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2029.

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Nata a Trento il 22 giugno 2001, Camilla Forcinella cresce calcisticamente nell'AGSM Verona, formandosi nel settore giovanile ed esordendo in massima serie nella stagione 2016/17, dopo il rilevamento del titolo sportivo da parte dell'Hellas Verona.

Dopo le stagioni con Fiorentina e Juventus, con cui vince lo Scudetto nel 2021/22, Forcinella si trasferisce al Genoa nel 2023, collezionando 84 presenze in tre stagioni con la maglia rossoblù e vivendo da protagonista la promozione in Serie A nella stagione 2024/25.

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