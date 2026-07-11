FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Camilla Forcinella. Il portiere classe 2001 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2029.
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UFFICIALE – Inter Women, arriva Camilla Forcinella: il comunicato
Camilla Forcinella, portiere classe 2001, ha firmato un contratto di tre anni con l'Inter: ecco il comunicato dei nerazzurri
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Nata a Trento il 22 giugno 2001, Camilla Forcinella cresce calcisticamente nell'AGSM Verona, formandosi nel settore giovanile ed esordendo in massima serie nella stagione 2016/17, dopo il rilevamento del titolo sportivo da parte dell'Hellas Verona.
Dopo le stagioni con Fiorentina e Juventus, con cui vince lo Scudetto nel 2021/22, Forcinella si trasferisce al Genoa nel 2023, collezionando 84 presenze in tre stagioni con la maglia rossoblù e vivendo da protagonista la promozione in Serie A nella stagione 2024/25.
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