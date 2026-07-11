UFFICIALE – Inter Women, colpo in attacco: arriva Payne

L’attaccante nigeriana classe 1995 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2028

FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Antionette Oyedupe “Toni” Payne. L’attaccante nigeriana classe 1995 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2028.

Nata il 22 aprile 1995 a Birmingham, in Alabama, da genitori nigeriani, Antionette Oyedupe "Toni" Payne inizia a giocare da bambina con le sue sorelle Stephen e Nicole, con le quali condividerà anni dopo anche la maglia della Nazionale nigeriana.

La sua carriera da attaccante inizia con una internship offerta dall'Ajax, che la porta in Europa nel 2017. Dopo un anno in Olanda si trasferisce al Siviglia, con cui colleziona 168 presenze e 30 gol dal 2018 al 2024 prima di passare all'Everton. Dopo l'esperienza nella Nazionale statunitense U17, Payne ha scelto di giocare per la Nigeria, con cui ha esordito nel 2021.