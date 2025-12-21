L'Inter Women è pronta a chiudere il 2025, giocando l'ultima gara dell'anno. Le nerazzurre alle ore 14:30 scenderanno in campo contro il Como 1907 al centro sportivo SNEF Lambrone di Erba, nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia Femminile 2025/26.
inter femminile
Coppa Italia – Le formazioni ufficiali di Como-Inter Women: Wullaert in panchina
Il match verrà trasmesso dai canali nerazzurri: i tifosi potranno seguire la gara in diretta su Inter TV, Inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, sul canale YouTube del Club e sul profilo TikTok Inter Women. Queste le formazioni ufficiali scelte da Selena Mazzantini e Gianpiero Piovani:
COMO 1907 (4-3-1-2): 22 Guidi;24 Pittaccio, 23 Pisani, 3 Veritti, 16 Rizza; 17 Conc, 10 Eriksen, 21 Colombo; 87 Boquete; 11 Moraca, 9 Del Estal. A disposizione: 1 Fierro, 81 Mustafic, 2 Sandvej, 4 Falloni, 5 Nichele, 6 Trevisan, 18 Picchi, 19 Gelmetti, 20 Saggion. Coach: Selena Mazzantini
INTER (3-4-3): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andres; 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 20 Detruyer, 4 Pleidrup; 22 Schough, 9 Polli, 7 Bugeja. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 6 Santi, 10 Magull, 11 Van Djik, 18 Glionna, 31 Wullaert, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
Arbitro: Schmid Assistenti: Benzi-Zanichelli
