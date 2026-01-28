L'Inter Women dopo la vittoria in campionato contro il Como Women, torna in campo alle 18:00 all'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano per ospitare la Ternana nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Piovani nella gara d'andata si è imposta per 2-0 con le reti di Detruyer e Glionna.
inter femminile
Coppa Italia Femminile – Le formazioni ufficiali di Inter-Ternana
La squadra che passerà il turno affronterà la vincente di Roma-Lazio che si sfideranno alla stessa ora dopo il pareggio a reti inviolate dell'andata. Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Mauro Ardizzone:
INTER (3-5-2): 32 Belli; 33 Bartoli, 4 Pleidrup, 44 Consolini; 18 Glionna, 21 Tomaselli, 6 Santi, 16 Tomasevic, 14 Robustellini; 7 Bugeja, 8 Vilhjalmsdottir. A disposizione: 1Rúnarsdottir, 3 Bowen, 5 Andres, 9 Polli, 10 Magull, 13 Merlo, 20 Detruyer, 22 Schough,24 Milinkovic, 27 Csiszar, 31 Wullaert, 34 Ferraro. Coach: Gianpiero Piovani
TERNANA (4-3-1-2): 13 Ghioc; 22 Erzen, 55 Ripamonti, 6 Corrado, 18 Vigliucci; 17 Labate, 16 Ciccotti, 21 Petrara; 27 Di Giammarino; 10 Lazaro, 14 Porcarelli. A disposizione: 12 Ciccioli, 5 Peruzzo, 29 Soares Martins, 30 Bianconi. Coach: Mauro Ardizzone
Arbitro: Davide Cerea Assistenti: Morea-Nicosia Quarto Ufficiale: Vigo
