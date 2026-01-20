La formazione femminile nerazzurra, reduce dal successo in campionato contro la Juventus, affrontano le umbre

Fabio Alampi Redattore 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 21:02)

Dopo essere tornata in campo, dopo la pausa invernale, con la vittoria in rimonta contro la Juventus per 2-1, l'Inter Women è chiamata alla sfida dei quarti di finale di Coppa Italia.

Le nerazzurre, mercoledì 21 gennaio alle ore 18:00, affronteranno la Ternana nel match d'andata.

Il cammino dell’Inter Women in Coppa Italia incrocia quello della Ternana. Le umbre occupano l'ultimo posto in classifica con sette punti. In dieci gare di campionato sono state due le vittorie a cui si aggiunge un pareggio e sette sconfitte. 9 le reti segnate e 21 quelle subite.

Dopo un inizio di campionato difficile con zero punti nelle prime cinque gare, la Ternana sta invertendo la rotta: nelle ultime cinque gare ha ottenuto sette punti, vincendo contro Lazio e Sassuolo e pareggiando contro il Parma.

In Coppa Italia hanno vinto nel primo turno battendo 3-0 in trasferta il Trastevere. Mentre agli ottavi hanno eliminato il Como Women, vincendo 2-1 in casa.

Il match tra Ternana e Inter, valido per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia, verrà trasmesso mercoledì 21 gennaio alle 18:00 in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

(inter.it)