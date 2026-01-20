Il difensore serbo della formazione femminile nerazzurra, classe 2004, si racconta all'interno del Matchday Programme

Fabio Alampi Redattore 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 15:46)

Marija Ana Milinkovic, difensore classe 2004 dell'Inter femminile, si è raccontata nel corso di un'intervista concessa al Matchday Programme odierno: "La preparazione per me è molto importante. Prima di una partita mi carico e mi concentro sul match e su quello che abbiamo preparato, poi per alleviare la tensione mi piace ascoltare un po' di musica".

"Questo gruppo è forte e unito come una famiglia. La nostra compattezza ci aiuta a inseguire insieme i nostri obiettivi e crescere come squadra".

"Sono una calciatrice che sfrutta la forza fisica e mentale. In partita sono tranquilla e punto sulla mia tecnica e le mie motivazioni che mi spingono sempre a lasciare qualcosa in più sul campo".