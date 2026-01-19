FC Inter 1908
Inter Women batte la Juve in rimonta, Piovani: “Brave a ribaltarla. Ora dobbiamo…”

Gianpiero Piovani è intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria dell'Inter Women contro la Juventus
Gianpiero Piovani è intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria dell'Inter Women contro la Juventus:

"Abbiamo fatto un'ottima prestazione contro una squadra fortissima condita anche da una bellissima vittoria e questo era molto importante. Ho ritrovato tutte le ragazze come volevo ritrovarle, soprattutto quelle in panchina, hanno dato dimostrazione di essere grandi professioniste e hanno coinvolto anche le altre che hanno giocato meno. Questo va al di là della prestazione, hanno alzato l'asticella e non era semplice. Questo è un grande premio a loro"

Vittoria in rimonta

"Non era facile, siamo andate subito in svantaggio in maniera facile, siamo state brave a ribaltarla. Abbiamo cercato sempre di gestire la palla, il gol del pareggio è stato bellissimo, su palla inattiva è poi arrivato il 2-1. Questo è un colpo importante per il campionato ma non bisogna mai accontentarsi e di cercare un traguardo nuovo"

Tanta compattezza nel secondo tempo ma poche chance concesse

"Di testa sono molto forti loro e temevamo molto questo ma abbiamo tenuto bene l'uno contro uno e questo è importante e da sottolineare. Ora la Coppa Italia contro la Ternana? Sicuramente cambieremo qualcosa, ci teniamo tantissimo a passare il turno, vorrebbe dire arrivare in semifinale contro Roma o Lazio, che è un altro obiettivo oltre al campionato"

Terza vittoria di fila con la Juve?

"Molto bene, sono felice per le ragazze perché lo meritano per quello che stanno facendo in settimana"

