L'Inter Women torna in campo per il match che deciderà l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Dopo l'1-1 dell'andata deciso dai gol di Polli per l'Inter e di Clelland per il Sassuolo, le nerazzurre ritrovano le neroverdi nel ritorno dei quarti di finale: fischio d'inizio alle 18:00.