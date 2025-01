Dopo il successo per 1-0 contro il Como Women, le nerazzurre tornano in campo per il big match contro la la capolista Juventus

Dopo il successo per 1-0 contro il Como Women, le nerazzurre tornano in campo per il big match contro la la capolista Juventus, nella gara valida per la 16ª giornata della Serie A 2024/25 con fischio d'inizio alle 18:30.