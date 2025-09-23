È stato ufficializzato il tabellone della Coppa Italia Femminile 2025/26, competizione che si svilupperà attraverso turni ad eliminazione diretta fino alla finale, in programma tra il 24 e il 25 maggio 2026. In occasione del sorteggio è stato anche svelato il nuovo logo del torneo, che vedrà ai nastri di partenza 26 squadre tra Serie A e Serie B, in base alla classifica della passata stagione.