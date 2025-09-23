fcinter1908 inter femminile news inter femminile Coppa Italia Women 2025/26, il tabellone: Como-Inter agli ottavi di finale

Coppa Italia Women 2025/26, il tabellone: Como-Inter agli ottavi di finale

L’Inter Women di Piovani entrerà in gioco il 20 o il 21 dicembre nella sfida in trasferta contro il Como 1907
È stato ufficializzato il tabellone della Coppa Italia Femminile 2025/26, competizione che si svilupperà attraverso turni ad eliminazione diretta fino alla finale, in programma tra il 24 e il 25 maggio 2026. In occasione del sorteggio è stato anche svelato il nuovo logo del torneo, che vedrà ai nastri di partenza 26 squadre tra Serie A e Serie B, in base alla classifica della passata stagione.

L’Inter Women, inserita tra le prime otto teste di serie in base alla graduatoria d’accesso, farà il proprio ingresso nel torneo a partire dagli ottavi di finale, in programma tra il 20 e il 21 dicembre 2025 in gara secca: le nerazzurre affronteranno il Como 1907 in trasferta.

COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE

—  

1° turno: 20-21 settembre

Ottavi di finale: 20-21 dicembre

Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio

Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio

Andata semifinali: 9-10-11 marzo

Ritorno semifinali: 28-29 marzo

Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)

(Fonte: Inter.it)

