È stato ufficializzato il tabellone della Coppa Italia Femminile 2025/26, competizione che si svilupperà attraverso turni ad eliminazione diretta fino alla finale, in programma tra il 24 e il 25 maggio 2026. In occasione del sorteggio è stato anche svelato il nuovo logo del torneo, che vedrà ai nastri di partenza 26 squadre tra Serie A e Serie B, in base alla classifica della passata stagione.
fcinter1908 inter femminile news inter femminile Coppa Italia Women 2025/26, il tabellone: Como-Inter agli ottavi di finale
inter femminile
Coppa Italia Women 2025/26, il tabellone: Como-Inter agli ottavi di finale
L’Inter Women di Piovani entrerà in gioco il 20 o il 21 dicembre nella sfida in trasferta contro il Como 1907
L’Inter Women, inserita tra le prime otto teste di serie in base alla graduatoria d’accesso, farà il proprio ingresso nel torneo a partire dagli ottavi di finale, in programma tra il 20 e il 21 dicembre 2025 in gara secca: le nerazzurre affronteranno il Como 1907 in trasferta.
COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE—
1° turno: 20-21 settembre
Ottavi di finale: 20-21 dicembre
Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio
Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio
Andata semifinali: 9-10-11 marzo
Ritorno semifinali: 28-29 marzo
Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)
(Fonte: Inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA