Coppa Italia Women, è ora della semifinale d’andata: le formazioni ufficiali di Roma-Inter

Nerazzurre in campo alle 18:00 per l'andata della semifinale: le scelte ufficiali di Luca Rossettini e Gianpiero Piovani
Dopo la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali torna il calcio femminile a livello di club: prima della ripresa del campionato l'Inter Women ricomincia il suo cammino con la Coppa Italia.

Le nerazzurre affrontano la Roma nell'andata della semifinale della competizione: si gioca allo stadio Tre Fontane, il fischio d'inizio del match è in programma alle ore 18:00. L'Inter torna ad affrontare la Roma dopo essere stata sconfitta dalle giallorosse nell'ultimo match di Serie A prima della pausa.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming su dispositivi mobili tramite le app Sky Go e NOW TV.

Queste le formazioni ufficiali scelte da Luca Rossettini e Gianpiero Piovani:

ROMA (4-3-3): 1 Lukasova; 2 Veje, 5 Antoine, 19 Oladipo, 23 Bergamaschi; 8 Csiki, 10 Giugliano, 20 Greggi; 30 Babajid, 15 Dragoni, 7 Viens.

A disposizione: 24 Baldi, 36 Soggiu, 6 Valdezate, 9 Dorsin, 11 Haavi, 25 Thogersen, 35 Ventriglia, 47 Galli, 57 Testa, 78 Piekarska. Coach: Luca Rossettini

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 21 Tomaselli, 10 Magull, 20 Detruyer, 18 Glionna; 31 Wullaert, 9 Polli.

A disposizione: 23 Ivarsdottir, 35 Robbioni, 4 Pleidrup, 6 Santi, 8 Vilhjalmsdottir, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 19 Paz, 22 Schough, 27 Csiszar, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

Arbitro: Bianchi

Assistenti: Pelosi - Ingenito

Quarto Ufficiale: Arnese

