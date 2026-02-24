La giocatrice nerazzurra - racconta il club - è nata ad Auckland, in Nuova Zelanda, il 15 aprile 1994. Cresciuta calcisticamente negli Stati Uniti, ha iniziato la sua carriera nei North Carolina Tar Heels, con cui ha vinto un campionato giovanile, per poi iniziare la sua avventura professionale nel 2016 con l'FC Kansas City. Dopo due anni si è trasferita agli Utah Royals, prima di passare ai Kansas City Current nel 2021. Katie ha giocato un anno con i North Carolina Courage prima di lasciare gli USA e trasferirsi in Australia al Melbourne City. Nell'estate 2023 è arrivata all'Inter portando alla difesa nerazzurra qualità, sicurezza ed esperienza.

«Prima di una partita mi preparo mentalmente, mi concentro su quello che devo fare e che potrebbe succedere, parlo con la mia famiglia e poi sono pronta per andare in campo», ha raccontato il difensore.

«La forza di questa squadra è l’unione del gruppo, stiamo veramente bene insieme, ci diamo forza e questo in campo si vede, lavoriamo sempre per migliorarci e ci aiutiamo a vicenda. Sono una calciatrice che porta molta energia e sono molto competitiva. Il mio posto preferito è il campo e questo mi dà sempre molta adrenalina. Gioco in una squadra fantastica e questa è un’altra grande motivazione per dare sempre il massimo», ha concluso.