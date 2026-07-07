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inter femminile
Coppa Italia Women, il tabellone dell’edizione 2026/27: ecco la prima avversaria dell’Inter
Dopo aver ufficializzato i gironi della Serie A Women's Cup, la FIGC divisione calcio femminile ha pubblicato il tabellone della Coppa Italia Women 2026/27.
L'Inter, dopo essere arrivata in semifinale la scorsa stagione, inizia la competizione da testa di serie numero 2, con la Roma detentrice del trofeo al numero 1. Le nerazzurre di David Sassarini sono state inserite nella parte destra del tabellone: l'avventura dell'Inter Women in Coppa Italia inizierà nel weekend 19-20 dicembre, quando le nerazzurre affronteranno nella gara unica del secondo turno la vincente della sfida tra Res Donna Roma e Cesena, in programma tra il 19 e il 20 settembre.
COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE—
Turno preliminare: domenica 30 agosto 2026
1° turno: sabato 19-domenica 20 settembre 2026
2° turno: sabato 19-domenica 20 dicembre 2026
Andata quarti di finale: 19-20-21 gennaio 2027
Ritorno quarti di finale: 16-17-18 febbraio 2027
Andata semifinali: 16-17-18 marzo 2027
Ritorno semifinali: 27 marzo 2027
Finale: sabato 22-domenica 23 maggio 2027 (data, orario e sede da definire)
(inter.it)
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