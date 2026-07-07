Dopo aver ufficializzato i gironi della Serie A Women's Cup, la FIGC divisione calcio femminile ha pubblicato il tabellone della Coppa Italia Women 2026/27 .

L'Inter, dopo essere arrivata in semifinale la scorsa stagione, inizia la competizione da testa di serie numero 2, con la Roma detentrice del trofeo al numero 1. Le nerazzurre di David Sassarini sono state inserite nella parte destra del tabellone: l'avventura dell'Inter Women in Coppa Italia inizierà nel weekend 19-20 dicembre, quando le nerazzurre affronteranno nella gara unica del secondo turno la vincente della sfida tra Res Donna Roma e Cesena, in programma tra il 19 e il 20 settembre.