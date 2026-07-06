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UFFICIALE – Serturini lascia l’Inter Women e firma con la Juventus: contratto fino al 2029
Nuovo acquisto in casa Juventus Women, che accoglie Annamaria Serturini all’interno del gruppo: la calciatrice azzurra ha firmato un contratto che la legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2029.
Attaccante di grande qualità ed esperienza, la classe 1998 muove i suoi primi passi calcistici nel Brescia, con cui fa il suo esordio in Serie A a soli 16 anni. Dopo una parentesi in Puglia tra le fila del Pink Bari, si trasferisce alla Roma, dove trascorre sei stagioni importanti prima di tornare in Lombardia per indossare la maglia dell’Inter negli ultimi due anni e mezzo. Nel corso della sua carriera, Serturini ha costruito un palmarès di assoluto livello composto da 2 Scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane.
(juventus.com)
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