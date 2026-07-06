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Inter Women, UFFICIALE: rinnovato il prestito al Bologna di Fracaros

Inter Women, UFFICIALE: rinnovato il prestito al Bologna di Fracaros - immagine 1
Il difensore classe 2001, già in rossoblu nella scorsa stagione, rimarrà a giocare in Emilia: c'è l'annuncio
Fabio Alampi Redattore 

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FC Internazionale Milano comunica la cessione di Caterina Fracaros: il difensore classe 2001 si trasferisce al Bologna a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.

(inter.it)

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