Inter Women, Henrietta Csiszar festeggia il traguardo delle 100 presenze

La centrocampista ungherese, capitano della formazione femminile nerazzurra, è arrivata a Milano nell'estate del 2021
Fabio Alampi 

Traguardo prestigioso per Henrietta Csiszàr che scendendo in campo nel match contro il Sassuolo valido per la quinta giornata della Serie A Femminile 2025/26, ha giocato la sua centesima partita con la maglia dell'Inter in tutte le competizioni.

Arrivata all'Inter nel luglio 2021, la centrocampista ungherese classe 1994 ha portato alla causa nerazzurra tecnica, determinazione ed esperienza internazionale. Alla sua quinta stagione con la maglia dell’Inter, Csiszàr grazie alle sue prestazioni e alla sua leadership guida le nerazzurre in Italia ed Europa, dove l'Inter si prepara a sfidare l'Häcken negli ottavi di finale della Women's Europa Cup.

Lo scorso settembre inoltre Csiszàr ha ritirato il premio come miglior calciatrice ungherese che gioca all’estero: un importante riconoscimento per il talento nerazzurro premiata come uno dei migliori interpreti del calcio ungherese nel mondo.

