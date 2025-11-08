Inter Women, pareggio col Sassuolo. Piovani: “Calo nel secondo tempo, così non va bene”

L'Inter prende un punto nella 5ª giornata della Serie A Femminile dopo il pareggio contro il Sassuolo

8 novembre 2025

L'Inter prende un punto nella 5ª giornata della Serie A Femminile dopo il pareggio contro il Sassuolo. All'Arena Civica Gianni Brera, Wullaert manda avanti le nerazzurre su rigore poi raddoppia con un sinistro potente sul primo palo. La risposta della formazione neroverde passa dal mancino di Clelland e dal destro dalla distanza di Greve che fissa il risultato finale sul 2-2. Le parole di Gianpiero Piovani al termine del match:

"Ho visto una bella partita nel primo tempo ma con un calo nel secondo tempo. Siamo partite bene e questo calo mi ha sorpreso, è vero che abbiamo tante defezioni in questo periodo e tanti impegni e magari qualche giocatrice fa fatica a riposare ma questi impegni li dobbiamo portare avanti con grande entusiasmo.

Dispiace perché avevamo fatto uno dei migliori primi tempi ma nel secondo abbiamo giocato con il freno a mano tirato e così non va bene. Dobbiamo lavorare a livello mentale perché le ragazze sono deluse in questo momento come è giusto che sia e dobbiamo reagire. Nell'arco di una stagione ci sono gioie, vittorie ma anche delusioni e dobbiamo fare questo piccolo step per andare avanti. Anche questo ci serve per crescere ma da allenatore preferisco vincere. Le ragazze avranno voglia di ripartire subito, perché le conosco ma bisogna ripartire con la qualità giusta, con testa, cuore e gambe.

Anche contro la Roma abbiamo avuto occasioni ma è mancata quel pizzico di cattiveria agonistica che serve per dare fastidio e vincere perché noi siamo l'Inter e dobbiamo avere il fuoco dentro. Cambio sistema? La difesa a quattro di oggi è un piano B che ha funzionato in passato e speriamo funzioni. In questo momento Wullaert è l'unico attaccante che abbiamo e dobbiamo adattare delle giocatrici a fare le attaccanti come Tomaselli nel secondo tempo, o Magull che ha qualità offensive poi vedremo se riusciremo a recuperare Glionna per mercoledì, sarebbe già un successo per noi"