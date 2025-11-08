Si chiude con un pareggio e qualche rimpianto la 5ª giornata della Serie A Femminile per le nerazzurre. All'Arena Civica Gianni Brera di Milano l’Inter entra subito in partita e dopo la doppia occasione ravvicinata di Magull nei primi minuti si porta in vantaggio all’8’ con il rigore per il tocco di mano di Nash trasformato da Wullaert. Prima del quarto d’ora la formazione di Piovani trova anche il raddoppio con la doppietta personale dell’attaccante belga che con un sinistro potente sul primo palo supera Durand e segna il gol del 2-0. Il Sassuolo accorcia le distanze con il mancino di Clelland e nella ripresa, sfruttando i cambi di Spugna completa la rimonta con il destro dalla distanza di Greve per il 2-2 finale.