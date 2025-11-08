FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Femminile, Inter-Sassuolo 2-2: non bastano il doppio vantaggio e la doppietta di Wullaert

inter femminile

Femminile, Inter-Sassuolo 2-2: non bastano il doppio vantaggio e la doppietta di Wullaert

Femminile, Inter-Sassuolo 2-2: non bastano il doppio vantaggio e la doppietta di Wullaert - immagine 1
Tanti rimpianti per le nerazzurre di Piovani, che non riescono a difendere il risultato e a conquistare la vittoria
Fabio Alampi Redattore 

Si chiude con un pareggio e qualche rimpianto la 5ª giornata della Serie A Femminile per le nerazzurre. All'Arena Civica Gianni Brera di Milano l’Inter entra subito in partita e dopo la doppia occasione ravvicinata di Magull nei primi minuti si porta in vantaggio all’8’ con il rigore per il tocco di mano di Nash trasformato da Wullaert. Prima del quarto d’ora la formazione di Piovani trova anche il raddoppio con la doppietta personale dell’attaccante belga che con un sinistro potente sul primo palo supera Durand e segna il gol del 2-0. Il Sassuolo accorcia le distanze con il mancino di Clelland e nella ripresa, sfruttando i cambi di Spugna completa la rimonta con il destro dalla distanza di Greve per il 2-2 finale.

Femminile, Inter-Sassuolo 2-2: non bastano il doppio vantaggio e la doppietta di Wullaert- immagine 2
Getty Images

WOMEN, INTER-SASSUOLO 2-2 | IL TABELLINO

—  

GOL: 8' rig. Wullaert (I), 11' Wullaert (I), 21' Clelland (S), 82' Greve (S)

INTER (4-3-2-1): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen (87' 13 Merlo), 24 Milinkovic (87' 16 Tomasevic), 5 Andrés, 4 Pleidrup; 27 Csiszar (67' 14 Robustellini), 6 Santi (80' 8 Vilhjalmsdottir), 20 Detruyer; 21 Tomaselli, 10 Magull; 31 Wullaert. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 28 Verrini, 29 Giudici, 30 Romanelli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

SASSUOLO (4-3-3): 16 Durand; 24 De Rita, 21 Nash, 5 Caiazzo, 2 Philtjens; 12 Missipo, 80 Guerzoni (77' 15 Brignoli), 14 Hagemann (77' 17 Greve); 26 Clelland, 10 Filis (54' 30 Perselli), 90 Eto (77' 13 Dhont). A disposizione: 1 Benz, 78 De Bona, 4 Fercocq, 9 Sabatino, 19 Galabadaarachchi, 25 Venturelli, 27 Santoro, 33 Pellinghelli. Coach: Alessandro Spugna

Recupero: 1'; 4'

Ammonite: Hagemann (S), Andrés (I), Greve (S)

Arbitro: Castellano

Assistenti: Testai, Citarda

Quarto Ufficiale: Testai

(inter.it)

Leggi anche
Femminile, Inter-Sassuolo formazioni ufficiali: Piovani cambia modulo, tante novità
Inter Women-Sassuolo: oggi all’Arena Civica di Milano la sfida di Serie A Femminile

© RIPRODUZIONE RISERVATA