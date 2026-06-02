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Ex Inter Women, nuova avventura per Csiszar: a un passo l’accordo con l’Atletico Madrid

Ex Inter Women, nuova avventura per Csiszar: a un passo l’accordo con l’Atletico Madrid - immagine 1
La centrocampista ungherese, ex capitana della formazione femminile nerazzurra, cambia squadra dopo 5 stagioni
Fabio Alampi Redattore 

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Dopo cinque stagioni trascorse con la maglia dell'Inter, Henrietta Csiszar è pronta per una nuova avventura. La centrocampista ungherese, ex capitana della formazione femminile nerazzurra (119 presenze e 8 reti complessive), sarebbe molto vicina all'accordo con l'Atletico Madrid.

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