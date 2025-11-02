Prima sconfitta stagionale in Campionato per l'Inter Women che allo Stadio Tre Fontane si ferma contro la Roma capolista nella quarta giornata di Campionato. Le nerazzurre in svantaggio a quattro minuti dal fischio d'inizio dopo il gol di Pandini sfiorano in pareggio con Glionna prima fermata da Heatley a due passi dalla porta, poi dalla traversa a inizio ripresa. Nel secondo tempo la formazione giallorossa raddoppia con Dragoni e chiude in tris in pieno recupero con Giugliano.
WOMEN, ROMA-INTER 3-0 | IL TABELLINO—
GOL: 4' Pandini (R), 67 Dragoni (R), 94' Giugliano(R)
ROMA (4-3-3): 24 Baldi; 23 Bergamaschi (73' 25 Thogersen), 4 Heatley, 6 Valdezate, 2 Veje; 8 Kuhl (59' 29 Rieke), 10 Giugliano, 20 Greggi; 11 Haavi (86' 3 Di Guglielmo), 16 Corelli (46' 7 Viens), 22 Pandini (59' 15 Dragoni) A disposizione: 1 Lukasova, 36 Soggiu, 17 Pilgrim, 19 Oladipo, 21 Pante, 53 Cherubini. Coach: Luca Rossettini
INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 5 Andrés, 24 Milinkovic, 4 Pleidrup (64' 3 Bowen); 13 Merlo (64' 14 Robustellini), 27 Csiszar (82' 16 Tomasevic), 10 Magull, 21 Tomaselli (82' 20 Detruyer), 18 Glionna; 31 Wullaert, 7 Bugeja (64' 8 Vilhjalmsdottir). A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 6 Santi, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
Ammonite: Magull (I), Viens (R), Tomasevic (I)
Arbitro: Dorillo
Assistenti: Berardino, Cirillo
Quarto Ufficiale: Tierno
(inter.it)
