FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Femminile, l’Inter crolla sul campo della Roma: 3-0, prima sconfitta in campionato

inter femminile

Femminile, l’Inter crolla sul campo della Roma: 3-0, prima sconfitta in campionato

Femminile, l’Inter crolla sul campo della Roma: 3-0, prima sconfitta in campionato - immagine 1
Niente da fare per le nerazzurre di Piovani, che si arrendono sul campo della capolista: in gol Pandini, Dragoni e Giugliano
Fabio Alampi Redattore 

Prima sconfitta stagionale in Campionato per l'Inter Women che allo Stadio Tre Fontane si ferma contro la Roma capolista nella quarta giornata di Campionato. Le nerazzurre in svantaggio a quattro minuti dal fischio d'inizio dopo il gol di Pandini sfiorano in pareggio con Glionna prima fermata da Heatley a due passi dalla porta, poi dalla traversa a inizio ripresa. Nel secondo tempo la formazione giallorossa raddoppia con Dragoni e chiude in tris in pieno recupero con Giugliano.

Femminile, l’Inter crolla sul campo della Roma: 3-0, prima sconfitta in campionato- immagine 2
Getty Images

WOMEN, ROMA-INTER 3-0 | IL TABELLINO

—  

GOL: 4' Pandini (R), 67 Dragoni (R), 94' Giugliano(R)

ROMA (4-3-3): 24 Baldi; 23 Bergamaschi (73' 25 Thogersen), 4 Heatley, 6 Valdezate, 2 Veje; 8 Kuhl (59' 29 Rieke), 10 Giugliano, 20 Greggi; 11 Haavi (86' 3 Di Guglielmo), 16 Corelli (46' 7 Viens), 22 Pandini (59' 15 Dragoni) A disposizione: 1 Lukasova, 36 Soggiu, 17 Pilgrim, 19 Oladipo, 21 Pante, 53 Cherubini. Coach: Luca Rossettini

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 5 Andrés, 24 Milinkovic, 4 Pleidrup (64' 3 Bowen); 13 Merlo (64' 14 Robustellini), 27 Csiszar (82' 16 Tomasevic), 10 Magull, 21 Tomaselli (82' 20 Detruyer), 18 Glionna; 31 Wullaert, 7 Bugeja (64' 8 Vilhjalmsdottir). A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 6 Santi, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

Ammonite: Magull (I), Viens (R), Tomasevic (I)

Arbitro: Dorillo

Assistenti: Berardino, Cirillo

Quarto Ufficiale: Tierno

(inter.it)

Leggi anche
Femminile, Roma-Inter formazioni ufficiali: Magull in mezzo al campo, davanti Wullaert
Inter Women, Andres: “Roma ottima squadra, ma anche noi lo siamo. Daremo il massimo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA