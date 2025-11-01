Ivana Andres Sanz, difensore dell'Inter femminile, ha presentato ai microfoni di Inter TV la sfida contro la Roma, in programma domani: "La Roma ha iniziato il campionato molto bene, è un'ottima squadra con calciatrici di grande qualità, ma anche noi siamo un'ottima squadra.

Le partite contro di loro sono sempre state molto intense, dobbiamo dare il massimo, sia a livello individuale che di squadra. Dobbiamo essere molto concentrate e giocare come sappiamo, aiutandoci molto l'una con l'altra. Ci aspettiamo che non sarà facile, ma sappiamo che si può fare. L'anno scorso sono state partite molto equilibrate, e ci aspettiamo che lo saranno anche quest'anno".