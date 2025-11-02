L’Inter Women torna in campo dopo la pausa dedicata agli impegni delle Nazionali. Le nerazzurre di Gianpiero Piovani sfidano la Roma nella 4ª giornata di campionato: fischio d'inizio alle 12:30.
Femminile, Roma-Inter formazioni ufficiali: Magull in mezzo al campo, davanti Wullaert
Il match sarà live e on demand sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
Queste le formazioni ufficiali scelte da Luca Rossettini e Gianpiero Piovani:
ROMA (4-3-3): 24 Baldi; 23 Bergamaschi, 4 Heatley, 6 Valdezate, 2 Veje; 8 Kuhl, 10 Giugliano, 20 Greggi; 11 Haavi, 16 Corelli, 22 Pandini A disposizione: 1 Lukasova, 36 Soggiu, 3 Di Guglielmo, 7 Viens, 15 Dragoni, 17 Pilgrim, 19 Oladipo, 21 Pante, 25 Thogersen, 29 Rieke, 53 Cherubini. Coach: Luca Rossettini
INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 5 Andrés, 24 Milinkovic, 4 Pleidrup; 13 Merlo, 27 Csiszar, 10 Magull, 21 Tomaselli, 18 Glionna; 31 Wullaert, 7 Bugeja. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 6 Santi, 8 Vilhjalmsdottir, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 20 Detruyer, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
Arbitro: Dorillo
Assistenti: Berardino, Cirillo
Quarto Ufficiale: Tierno
