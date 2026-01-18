Il countdown è finito: terminata la pausa invernale, torna in campo l'Inter Women. Il primo impegno ufficiale del 2026 è il big match casalingo contro la Juventus: la formazione di Piovani scenderà in campo alle 15:30 all'Arena Civica Gianni Brera. Le nerazzurre sfideranno la formazione bianconera nella decima giornata della Serie A Femminile 2025/26.Il match sarà live e on demand sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.