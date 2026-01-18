Il countdown è finito: terminata la pausa invernale, torna in campo l'Inter Women. Il primo impegno ufficiale del 2026 è il big match casalingo contro la Juventus: la formazione di Piovani scenderà in campo alle 15:30 all'Arena Civica Gianni Brera. Le nerazzurre sfideranno la formazione bianconera nella decima giornata della Serie A Femminile 2025/26.Il match sarà live e on demand sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
Femminile, Inter-Juventus formazioni ufficiali: in avanti la coppia Bugeja-Wullaert
Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Massimiliano Canzi:
INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 10 Magull, 27 Csiszar, 8 Vilhjalmsdottir, 22 Schough; 7 Bugeja, 31 Wullaert. A disposizione: 32 Belli, 35 Robbioni, 4 Pleidrup, 6 Santi, 9 Polli, 11 Van Dijk, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 18 Glionna, 20 Detruyer, 21 Tomaselli, 33 Bartoli. Coach: Gianpiero Piovani
JUVENTUS (4-3-3): 1 De Jong; 27 Krumbiegel, 23 Salvai, 5 Harviken, 3 Carbonell; 29 Pinto, 13 Walti, 6 Schatzer; 9 Beccari, 10 Girelli, 14 Vangsgaard. A disposizione: 31 Capelletti, 40 Mallardi, 4 Kullberg, 8 Rosucci, 11 Bonansea, 17 Godo, 19 Thomas, 25 Calligaris, 28 Moretti, 33 Brighton, 36 Cambiaghi, 71 Lenzini. Coach: Massimiliano Canzi
Arbitro: Cappai
Assistenti: Pilleri-Rizzello
Quarto Ufficiale: Giannì
(inter.it)
