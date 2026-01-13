FC Inter 1908
fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women, Tessa Wullaert premiata in Belgio: vinta la Sesta Scarpa d’Oro belga

Inter Women, Tessa Wullaert premiata in Belgio: vinta la Sesta Scarpa d’Oro belga

Inter Women, Tessa Wullaert premiata in Belgio: vinta la Sesta Scarpa d’Oro belga - immagine 1
L'attaccante nerazzurra ha ritirato la Scarpa d'Oro come miglior calciatrice belga: record assoluto nella storia del riconoscimento
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Tessa Wullaert continua a scrivere la storia del calcio belga. Nella serata di domenica 11 gennaio 2026, l'attaccante nerazzurra e leader della sua Nazionale, ha ritirato, per la sesta volta, il Pallone d’Oro belga femminile, il premio che incorona la miglior calciatrice dell’anno.

Inter Women, Tessa Wullaert premiata in Belgio: vinta la Sesta Scarpa d’Oro belga- immagine 2
Getty Images

Il riconoscimento tiene conto delle prestazioni di tutte le giocatrici del campionato belga, oltre che delle calciatrici belghe attive all’estero e viene assegnato dal 2016 da HLN, il più grande quotidiano e sito di notizie del Belgio.

Inter Women, Tessa Wullaert premiata in Belgio: vinta la Sesta Scarpa d’Oro belga- immagine 3
Getty Images

La calciatrice nerazzurra è stata premiata nel corso della 72esima edizione della Scarpa l'Oro belga, la decima dedicata al calcio femminile che l'ha vista salire sul gradino più alto del podio per la sesta volta. Dopo il record assoluto raggiunto lo scorso anno, grazie al sorpasso su Paul Van Himst (primatista nella categoria maschile con quattro vittorie), Wullaert ha conquistato un risultato assolutamente unico, destinato a restare un riferimento storico difficilmente eguagliabile.

(Fonte: Inter.it)

