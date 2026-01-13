Tessa Wullaert continua a scrivere la storia del calcio belga. Nella serata di domenica 11 gennaio 2026, l'attaccante nerazzurra e leader della sua Nazionale, ha ritirato, per la sesta volta, il Pallone d’Oro belga femminile, il premio che incorona la miglior calciatrice dell’anno.
inter femminile
Inter Women, Tessa Wullaert premiata in Belgio: vinta la Sesta Scarpa d’Oro belga
Il riconoscimento tiene conto delle prestazioni di tutte le giocatrici del campionato belga, oltre che delle calciatrici belghe attive all’estero e viene assegnato dal 2016 da HLN, il più grande quotidiano e sito di notizie del Belgio.
La calciatrice nerazzurra è stata premiata nel corso della 72esima edizione della Scarpa l'Oro belga, la decima dedicata al calcio femminile che l'ha vista salire sul gradino più alto del podio per la sesta volta. Dopo il record assoluto raggiunto lo scorso anno, grazie al sorpasso su Paul Van Himst (primatista nella categoria maschile con quattro vittorie), Wullaert ha conquistato un risultato assolutamente unico, destinato a restare un riferimento storico difficilmente eguagliabile.
(Fonte: Inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA