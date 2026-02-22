L’Inter Women affronta la Roma all’Arena Civica di Milano per la 15ª giornata di Serie A Femminile. Una sfida al vertice: le giallorosse guidano la classifica con 33 punti, mentre le nerazzurre di Gianpiero Piovaniinseguono a soli 3 punti di distanza.
Femminile, Inter-Roma formazioni ufficiali: c’è Bugeja con Wullaert, Polli in panchina
Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Luca Rossettini:
INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 18 Glionna, 10 Magull, 27 Csiszar, 8 Vilhjalmsdottir, 22 Schough; 7 Bugeja, 31 Wullaert. A disposizione: 23 Ivarsdottir, 32 Belli, 4 Pleidrup, 6 Santi, 9 Polli, 13 Merlo, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 20 Detruyer, 21 Tomaselli, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
ROMA (4-3-3): 24 Baldi; 2 Veje, 4 Heatley, 19 Oladipo, 23 Bergamaschi; 20 Greggi, 8 Csiki, 10 Giugliano; 15 Dragoni, 7 Viens, 22 Pandini. A disposizione: 1 Lukasova, 5 Antonie, 6 Valdezate, 9 Brennskag-Dorins, 11 Haavi, 16 Corelli, 25 Thogersen, 29 Rieke, 30 Babajide, 35 Ventriglia, 47 Galli, 78 Piekarska. Coach: Luca Rossettini
Arbitro: Mastrodomenico
Assistenti: Sicurello; De Luca
Quarto Ufficiale: Matteo
