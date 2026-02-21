Inter Women, ora c’è il big-match contro la Roma: ecco quando si gioca

I sostenitori che si sono registrati al concorso tramite la pagina dedicata potranno partecipare al gioco “19.08 O’Clock”, provando a fermare il cronometro esattamente a 19,08 secondi per vincere una maglia gara ufficiale. Chi non si fosse registrato in anticipo avrà comunque la possibilità di farlo direttamente all’Arena e prendere parte all’iniziativa.