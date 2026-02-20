Sale la tensione e parte il countdown. Domenica 22 febbraio, alle ore 15:30, l’Inter Women affronta la Roma all’Arena Civica di Milano per la 15ª giornata di Serie A Femminile. Una sfida al vertice: le giallorosse guidano la classifica con 33 punti, mentre le nerazzurre di Gianpiero Piovaniinseguono a soli 3 punti di distanza. Sarà una domenica di festa in cui i tifosi interisti potranno vivere un'esperienza speciale a tinte nerazzurre, sostenendo l'Inter Women in una gara importantissima.
Inter Women, domenica il big match contro la Roma: tutto quello che c’è da sapere
A partire da questa partita, l’Arena Civica offrirà ai tifosi nuove esperienze dedicate al coinvolgimento e al divertimento, attive già un’ora prima del fischio d’inizio. I sostenitori che si sono registrati al concorso tramite la pagina dedicatapotranno partecipare al gioco “19.08 O’Clock”, provando a fermare il cronometro esattamente a 19,08 secondi per vincere una maglia gara ufficiale. Chi non si fosse registrato in anticipo avrà comunque la possibilità di farlo direttamente all’Arena e prendere parte all’iniziativa.
Inoltre, l’atmosfera nerazzurra sarà arricchita dalla presenza di due Legend, Sébastien Frey e Lisa Alborghetti, che incontreranno i tifosi in un meet & greet un’ora prima dell’inizio della gara, regalando emozioni e ricordi indelebili.
Inter-Roma si preannuncia come un grande spettacolo, dentro e fuori dal campo, con i tifosi nerazzurri pronti a sostenere le proprie ragazze in un appuntamento che può essere decisivo per la corsa al vertice.
