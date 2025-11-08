La squadra di Piovani ha esordito in campionato con il successo per 5-0 contro la Ternana alla prima giornata, trovando poi altri due punti nella seconda e nella terza giornata, frutto dei pareggi contro Fiorentina e Parma. La prima sconfitta è arrivata proprio nell'ultima giornata giocata in trasferta contro la Roma capolista.

Il prossimo impegno rivedrà la squadra di Piovani nuovamente protagonista all'Arena Civica Gianni Brera, oggi sabato 8 novembre alle 12:30 quando le nerazzurre affronteranno il Sassuolo: come di consueto l'accesso allo storico impianto milanese sarà libero e gratuito.

Un lunch match a tinte nerazzurre, che sarà arricchito da un intrattenimento coinvolgente grazie alla presenza del nostro speaker e del nostro DJ, che scalderanno tutti i tifosi nerazzurri presenti all'Arena, attività per famiglie e bambini prima e durante la gara e un’atmosfera autentica fatta di passione, tifo e divertimento.