Quinta giornata di campionato per la formazione nerazzurra, reduce dalla pesante sconfitta rimediata contro la Roma
L'Inter Women torna in campo all'Arena Civica Gianni Brera di Milano per sfidare il Sassuolo nella 5ª giornata della Serie A Femminile: nerazzurre in campo sabato 8 novembre alle 12:30.

Il match sarà live e on demand sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Alessandro Spugna:

INTER (4-3-2-1): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés, 4 Pleidrup; 27 Csiszar, 6 Santi, 20 Detruyer; 21 Tomaselli, 10 Magull; 31 Wullaert. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 8 Vilhjalmsdottir, 13 Merlo, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 28 Verrini, 29 Giudici, 30 Romanelli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

SASSUOLO (4-3-3): 16 Durand; 24 De Rita, 21 Nash, 5 Caiazzo, 2 Philtjens; 12 Missipo, 80 Guerzoni, 14 Hagemann; 26 Clelland, 10 Filis, 90 Eto. A disposizione: 1 Benz, 78 De Bona, 4 Fercocq, 9 Sabatino, 13 Dhont, 15 Brignoli, 17 Greve, 19 Galabadaarachchi, 25 Venturelli, 27 Santoro, 30 Perselli, 33 Pellinghelli. Coach: Alessandro Spugna

Arbitro: Castellano

Assistenti: Testai, Citarda

Quarto Ufficiale: Testai

(inter.it)

