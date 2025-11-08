L'Inter Women torna in campo all'Arena Civica Gianni Brera di Milano per sfidare il Sassuolo nella 5ª giornata della Serie A Femminile: nerazzurre in campo sabato 8 novembre alle 12:30.
Femminile, Inter-Sassuolo formazioni ufficiali: Piovani cambia modulo, tante novità
Il match sarà live e on demand sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Alessandro Spugna:
INTER (4-3-2-1): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés, 4 Pleidrup; 27 Csiszar, 6 Santi, 20 Detruyer; 21 Tomaselli, 10 Magull; 31 Wullaert. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 8 Vilhjalmsdottir, 13 Merlo, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 28 Verrini, 29 Giudici, 30 Romanelli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
SASSUOLO (4-3-3): 16 Durand; 24 De Rita, 21 Nash, 5 Caiazzo, 2 Philtjens; 12 Missipo, 80 Guerzoni, 14 Hagemann; 26 Clelland, 10 Filis, 90 Eto. A disposizione: 1 Benz, 78 De Bona, 4 Fercocq, 9 Sabatino, 13 Dhont, 15 Brignoli, 17 Greve, 19 Galabadaarachchi, 25 Venturelli, 27 Santoro, 30 Perselli, 33 Pellinghelli. Coach: Alessandro Spugna
Arbitro: Castellano
Assistenti: Testai, Citarda
Quarto Ufficiale: Testai
