Tessa Wullaert, attaccante dell'Inter femminile, si è raccontata nel corso di un'intervista concessa al Matchday Programme nerazzurro: "Quando mi preparo per una partita cerco di visualizzare quello che potrebbe accadere in campo, mi concentro e cerco di raccogliere energie positive e allo stesso tempo di rimanere focalizzata sul match. Quello che mi carica quando vado in campo sono i nostri tifosi".
Inter Women, Wullaert: “Siamo un gruppo con tanta voglia di vincere e crescere”
L'attaccante belga della formazione femminile nerazzurra si racconta: "In questi anni sono cresciuta molto"
"Come definirei questa squadra? Un gruppo con tanta voglia di vincere e di crescere e uno spogliatoio sano, in cui ci si aiuta. Quale caratteristica prenderei da una mia compagna? Il colpo di testa di Marija Milinković!".
"In questi anni sono cresciuta molto e credo di aver acquisito un'esperienza importante. Questo mi ha permesso di sviluppare una mentalità vincente, di credere fortemente in me stessa e di essere in grado di mantenere la calma anche davanti alle pressioni che uno sport come questo ti mette davanti".
