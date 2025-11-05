Tessa Wullaert, attaccante dell'Inter femminile, si è raccontata nel corso di un'intervista concessa al Matchday Programme nerazzurro: "Quando mi preparo per una partita cerco di visualizzare quello che potrebbe accadere in campo, mi concentro e cerco di raccogliere energie positive e allo stesso tempo di rimanere focalizzata sul match. Quello che mi carica quando vado in campo sono i nostri tifosi".